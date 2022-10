Op dezelfde avond stappen in Tilburg én Eindhoven? Speciale partybus maakt het mogelijk

Initiatiefnemer en Tilburgse dj Gijs Doornenbal, ook bekend onder de artiestenaam Thornballin’, zocht de samenwerking tussen nachtclubs Thomas in Eindhoven en Café Philip in Tilburg.

Een evenement Break The House Down vindt op dezelfde avond op twee locaties in de Brabantse steden plaats. Om op beide locaties aanwezig te kunnen zijn laat de organisator dus een speciale partybus rijden, voor het vervoer van de feestvierders en van de dj’s.

Geen nachttreinen, dus zelf regelen

Omdat er in Brabant geen ‘echte’ nachttreinen rijden, faciliteren de ondernemers het vervoer zelf. ‘Lange fietstochten en dure taxiritten maken het niet aantrekkelijk om het nachtleven ver van huis op te zoeken’, laat de organisatie in een persbericht weten. ‘In de randstad is het niet meer dan normaal om na een avond stappen met de trein naar huis te gaan, maar in Brabant is dat niet het geval.’