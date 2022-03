Op kroegentocht door Tilburg om het gezicht achter de partij te zien: ‘Lokale partijen doen niet onder voor landelijke’

Gloedvolle beelden bij sprankelen­de muziek in stille films van Lucas van Woerkum

TILBURG - Stille films met beelden in gloeiende kleuren en live gespeelde muziek die doortrokken is van romantiek. Ze komen samen bij de Symphonic Cinema van Lucas van Woerkum. Twee van zijn films zijn te zien en te horen in Tilburg.

12 maart