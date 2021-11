Op plek dodelijk ongeval N65 ging het vaker mis: 'Veel ongelukken gezien die vanuit het niets gebeurden’

Getuigen zagen dat de bestuurder vanuit Tilburg in de richting van Oisterwijk reed. Op het punt waar de maximumsnelheid van 120 naar 80 kilometer per uur gaat, haalde de Hagenaar een andere weggebruiker in. Het regende op dat moment en de weg was nat. ,,Of dat van betekenis is geweest voor wat volgde, is niet duidelijk”, zegt de politie.