Openbaar GreenPee-urinoir is leuk voor mannen, maar de Tilburgse vrouwen dan? ‘Dat blijft een probleem’

TILBURG - Het eerste GreenPee urinoir in Tilburg mag dan een uitkomst zijn in de strijd tegen wildplassende mannen, maar hoe zit het met de vrouwen? Al vele jaren klinkt de roep om meer openbare toiletten in de stad. Vooralsnog komt er niet veel van terecht.