Oproep Van der Burg raakt in regio vooral Goirle: ‘Noodplekken voor asielzoekers kunnen we niet missen’

Eropuit In de voormalige wolstad toont Sanne Bax haar textiel­sculp­tu­ren

In een tijd waarin synthetische stoffen de boventoon voeren vervaardigt Bax getufte textielsculpturen van natuurlijke wol, die ‘herinneringen met zich meedragen aan het landschap waaruit ze afkomstig is’. Elk stadium van het maakproces is van haar hand: het verven, wassen, spinnen en tuften; elke vezel en elk lusje zijn door haar handen gegaan. Deze arbeidsintensieve aanpak biedt haar veel tijd tot reflectie over de vorm die het eindresultaat moet aannemen. Het werk refereert aan aangeharkte tuinen, de wilde natuur, huiselijke meubels of gebruiksvoorwerpen.

2 februari