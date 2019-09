Opzettelijke aanrijding Leende eist na dag vijfde slachtoffer: ‘Harm viel ineens op de grond’

Janny verrast door drugsbusje bij De Druiven­tros: ‘Nu is het herrie op de parkeer­plaats’

16 september BERKEL-ENSCHOT - Een hoop consternatie op de parkeerplaats achter hotel De Druiventros in Berkel-Enschot, maandagavond. Aan het einde van de middag werd daar een busje met drugsvaten ontdekt. ,,De verrassing van de dag‘’, zegt hoteleigenaresse Janny Mutsaers, die druk doende is om gasten uit te leggen wat er aan de hand is.