Oud heemkundepand gaat in Oisterwijk plat voor twee appartementen en een studio

Zevenhon­derd bezoekers bij nieuw festival 1000 Bommen en Granaten: ‘Festival geeft aandacht aan oorlog in brede zin’

ALPHEN - Rap bouwde de organisatie het festival ‘1000 Bommen en Granaten’ in Café Cuba in Alphen. ,,Wellicht is de festivalnaam niet handig. Maar ons thema is juist: Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

3 april