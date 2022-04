Oud-voorzitter Embrace Pink vrijgesproken van verduistering

Ieder een eigen wethouder, willen het CDA en VVD in Hilvaren­beek: ‘Verant­woor­de­lijk­heid samen delen’

HILVARENBEEK - Elke partij draagt één wethouder aan voor het nieuwe college van B en W van Hilvarenbeek. Dat is wat het CDA en de VVD voorstellen in een schriftelijke reactie aan HOI Werkt. Verder moeten de drie partijen zelf tot een inhoudelijk akkoord komen zonder daarvoor eerst in de samenleving informatie op te halen.

5 april