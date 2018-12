Ouder echtpaar pleegt samen zelfmoord in Tilburgse woning

Hoe gaat het met de Tilburgse Hudson's Bay? (Welnu, heeft u even?)

10:30 Ma 24 dec: Hoe gaat het met het Tilburgse filiaal van de Hudson’s Bay? Ruim een jaar na de opening is die vraag makkelijk gesteld, maar moeilijk te beantwoorden. Wie er een week tweemaal daags gaat kijken - zoals in de afgelopen week - merkt dat je er soms een kanon af kunt schieten. Zo rustig als het is.