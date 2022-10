Ouderen halen Tilburgse herinneringen op tijdens zilveren jubileum Stadsgidserij: aan de Schrobbelèr met Pieta Melis en snoep van Rooie Stien

TILBURG - ,,Komt u maar!’’, wuift stadsgids Marcel de Reuver richting een aantal bewoners van zorglocatie Zonnehof in Tilburg. Dit weekend viert Stadsgidserij Tilburg haar 25-jarig jubileum met speciale toertochten. ,,Vandaag rijden we met rolstoelbussen door de binnenstad om samen met oudere inwoners herinneringen op te halen.’’

Volledig scherm Instappen bij woonzorgcentrum Zonnehof voor de bustour door Tilburg. © Joris Buijs/Pix4Profs

Het is even passen en meten om onder andere drie bewoners van woonzorgcentrum Zonnehof in rolstoel de bus in te krijgen, maar stipt om kwart voor elf is iedereen er dan echt klaar voor. De buschauffeur is de Professor Gimbrèrelaan nog niet uit en Marcel de Reuver, voorzitter van Stadsgidserij Tilburg, begint meteen over de geschiedenis van de stad.

Snel praten want de bus stopt niet

,,Tweehonderd jaar geleden bestond Tilburg nog uit losse herdgangen: armzalige boerderijtjes met een kudde schapen. Gelukkig zijn er in al die jaren nog een paar overgebleven en die gaan we vandaag ook bekijken’’, kondigt De Reuver vol passie aan in de microfoon van de bus. De stadsgids doet gauw een stapje terug wanneer de chauffeur aangeeft dat hij in zijn enthousiasme ‘de microfoon bijna uit het dashboard trekt’. De Reuver moet in sommige straten zijn praatje nogal snel doen want de bus kan niet zomaar stoppen. ,,We zien zoveel mooie dingen, het is bijna niet bij te houden.’’

Mevrouw Van Uden (102), bij het Zonnehof ook wel ‘tante Sien’ genoemd, vindt het prachtig. ,,Hoe hij het allemaal kan vertellen, ik geniet hiervan. We rijden langs veel herkenbare plekken waar ik tegenwoordig niet meer kom. Ook zijn er veel nieuwe gebouwen in de stad.’’ Woontoren De Brabander bijvoorbeeld, die bij tante Sien niet echt in de smaak valt. De Tilburgse zit vooraan in de bus en reageert zo af en toe als haar iets opvalt. ,,Daar stond toch eerst nog een ziekenhuis? En staat die kerk er niet meer?’’, vraagt ze, wanneer de bus bij de Ringbaan-Oost de Lourdesstraat inrijdt.

Koningin van de Waai met Schrobbelèr

Een aantal kilometer verder bij de Schouwburgring staat er een vrouw met sigaar in haar mond en flesjes Schrobbelèr in de hand vol overgave te zwaaien naar het gezelschap in de bus. ,,Och, wie we daar hebben’’, roept De Reuver ondertussen door zijn microfoon. Het is Pieta Melis (1906-1980), bewoonster van de roemruchte volksbuurt Koningswei. Dankzij haar inzet bij alle buurtactiviteiten kreeg ze al gauw de bijnaam van ‘koningin van de Waai’. ,,Ik zie Pieta nog staan, tegen de deur van haar winkeltje. Altijd met een hele dikke sigaar in haar mond’’, lacht Van Uden.

Peerke Donders

Op twee andere stopplaatsen staan nog twee bijzondere Tilburgers klaar met een verrassing. Missionaris Peerke Donders zegent de bus en deelt houten kruisjes uit bij de Goirkese Kerk en het Tilburgse icoon Rooie Stien staat bij de Hasseltse Kapel met typisch snoepgoed zoals jodenvet of stroopsoldaatjes. In de bus wordt ondertussen wat afgelachen. ,,Die figuranten vinden de mensen geweldig, je haalt er met een goede dosis humor mooie herinneringen mee op’’, zegt stadsgids De Reuver. Zaterdag reden er al zes volle bussen door Tilburg. Zo'n driehonderd mensen konden genieten van een toer. ,,Een echtpaar vroeg of ze ook nog mee konden met een andere bus, zo leuk dat ze het vonden’’, vertelt De Reuver trots.

Ook Sjaak (82) en Francien (78) vinden de toer geweldig. ,,Ik herken veel van de verhalen terug. We gaan nog wel eens een terrasje pakken maar we komen eigenlijk niet meer zoveel in de stad. Nu waren we er even lekker uit, anders zit je ook maar thuis’’, vertelt Sjaak. Francien wil niet alleen Stadsgidserij nog even een compliment geven maar ook de buschauffeur. ,,Je moet het maar kunnen, met zo’n enorm ding door de smalle straatjes van Tilburg manoeuvreren.’’

Volledig scherm Stadsgids en voorzitter van Stichting Stadsgidserij Tilburg Marcel de Reuver vertelt vol enthousiasme over Tilburg. © Jonas Jongerius

Volledig scherm In de speciale rolstoelbus wordt snoep uitgedeeld tijdens een stop bij de Hasseltse Kapel. Tilburgs icoon Rooie Stien (aan de microfoon) doet ondertussen een praatje. © Jonas Jongerius