Over de chaos, koopjagers en het flaneren: de ‘leukste nachtelijke rommelmarkt van het land’ tikt veertigste jaar aan

Een miniatuurwaterval met Amerikaanse adelaar die zijn vleugels spreidt. Het hoofd van een farao. Een futuristisch ogende met de hand aangedreven wasmachine voor op de camping. Stuk voor stuk spullen waarbij de eerste gedachte is: ‘Wat heb je hier in godsnaam aan?’



Legio Tilburgers kwamen de afgelopen tientallen jaren - al dan niet onder de invloed van Schrobbelèr - met soortgelijke spullen thuis. Hoe toepasselijk dat de bestuurskamer, eigenlijk is het meer een opslaghok, van stichting MeiMarkt zelf een mooie dwarsdoorsnede van de geliefde Tilburgse rommelmarkt is.



Vol ‘meuk’. Of is dat te oneerbiedig gezegd? ,,Natuurlijk kun je het zo noemen", zegt kersvers MeiMarkt-voorzitter Sophie van den Hurk. ,,Maar ons motto is: afval bestaat niet.” Oud-voorzitter Yvonne de Vuijst: ,,Dat vind ik altijd leuk, als je over de markt loopt en denkt 'hoe is het mogelijk?’ Alles wat hier ligt hebben mensen gebruikt en nu zijn andere mensen weer op zoek naar die spullen. Je treft er net zo goed mooie dingen aan. Spullen van waarde en bijzondere oude dingen.”