Overleden boekenwurm Sandra (42) stond altijd voor iedereen klaar: 'Ze kon tranen met tuiten huilen om leed van een ander’

De naam van Marc Dutroux valt op de boeken­markt

TILBURG - Tijdens Boeken rond het Paleis zal de naam Marc Dutroux zondag meermaals vallen en ook die van zijn ex Michelle Martin. De Vlaamse auteur Kristien Hemmerechts is te gast tijdens deze grote boekenmarkt in Tilburg en praat over het tweetal.

26 augustus