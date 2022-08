Overleden man in vijver Wilhelminapark in Tilburg is natuurlijke dood gestorven

Oplevering MindLabs opnieuw vertraagd, gebouw pas eind 2022 klaar

TILBURG - De oplevering van MindLabs, het nieuwe gebouw aan de oostzijde van de LocHal in Tilburg, heeft opnieuw vertraging opgelopen. Belangrijkste oorzaak is de schaarste in bouwmaterialen en het tekort aan gekwalificeerd personeel.

