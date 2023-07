Oversteken nabij Katterug blijft vooral goed zelf opletten, verkeerslichten keren niet terug

Geen bedrijven­ter­rein brengt Hendrik Roozen niet van zijn stuk: ‘Dit is het risico van ontwikke­len’

HILVARENBEEK - You win some, you lose some. Gevraagd naar een reactie op het nieuws dat er definitief geen upcycle village (UV) komt aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek, blijft Hendrik Roozen van Roozen van Hoppe nuchter. ,,Wij hebben deze conclusie een half jaar geleden al getrokken. Dit is het risico van ontwikkelen.”