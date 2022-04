Overzichtstentoonstelling van Kara Walker: ‘Wegkijken is vanwege al het brute geweld onmogelijk’

Lijst Riel Goirle gaat nog een rondje praten, Gezond Verstand geïrri­teerd: ‘Dit getuigt niet van vertrouwen’

GOIRLE - ‘Een ‘bijzondere move’ die ‘niet getuigt van vertrouwen’. Verkiezingswinnaar Gezond Verstand is niet bepaald te spreken over het proces rondom de coalitievorming. De grootste partij, De Lijst Riel Goirle, gaat nog een keer met alle partijen afzonderlijk in gesprek over een nieuwe college.

8 april