Pakketjes komen later aan dan gepland door botsing met busje van PostNL in Haaren

VIDEO Inval in Tilburgs autoschade­be­drijf had te maken met onderzoek naar plofkraken in Duitsland, verdachte zit nog vast

TILBURG - De man die woensdagochtend werd aangehouden bij een politie-inval aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg wordt verdacht van betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland. Het gaat om een man uit Utrecht die werkzaam was in het Tilburgse autoschadebedrijf.

1 april