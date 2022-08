Pand in Tilburg ontruimd vanwege brand, politie zoekt naar verdachten van brandstichting

met videoTILBURG - Zeven bewoners zijn donderdagmiddag vanwege een brand geëvacueerd uit een pand aan de Capucijnenstraat in Tilburg. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en zoekt naar een of meerdere daders.

De brand ontstond rond 13.10 uur, waarna de brandweer met vier voertuigen uitrukte. Het pand, waar zeven mensen onder ambulante begeleiding wonen, werd ontruimd. Ook zijn er dieren naar buiten gebracht.

Er kwam veel rook vrij bij de brand, die in een van de kamers woedde. Een brandweerman raakte lichtgewond bij het blussen. Inmiddels is de brand onder controle.

Bewoners kunnen niet terug

De schade aan de binnenkant is zo groot, dat de bewoners de komende nachten niet terug kunnen. Voor hen wordt een vervangende woonplek geregeld, laat een woordvoerder van de organisatie Springplank weten. ,,Ze zijn geschrokken van wat er gebeurd is. We gaan in gesprek met de bewoners om hen te ondersteunen.”

Volledig scherm Een bewoner van de Westpoint fotografeerde de rookwolk die uit het pand opsteeg. © Lezersfoto / Theo van Kerkoerle

Hoe lang het pand onbewoonbaar is, is nog niet duidelijk. De bewoners kunnen later vandaag onder begeleiding wat persoonlijke spullen ophalen, waarna ze naar een vervangende woonruimte gaan.

Plaats delict

In de omgeving wordt gezocht naar een of meerdere personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de brandstichting in het pand. Of het om een bewoner van het pand gaat, is niet bekendgemaakt. De politie is met meerdere eenheden aanwezig. De omgeving is afgezet met linten als plaats delict.

Volledig scherm Brand in Tilburgs pand aan de Capucijnenstraat. © Toby de Kort

Volledig scherm Pand ontruimd na brand in een van de ruimtes. © Toby de Kort

Volledig scherm Politie onderzoekt brand in Tilburgs pand aan de Capucijnenstraat. © Toby de Kort

Volledig scherm Brand in Tilburgs pand aan de Capucijnenstraat. © Toby de Kort

Volledig scherm De brandweer kreeg de brand binnen een uur onder controle. © Toby de Kort

Volledig scherm Een brandweerman raakte lichtgewond bij bluswerkzaamheden. © Toby de Kort