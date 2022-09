Pastorieplan in Moergestel: ‘Laat senioren die willen huren hun huis aan starters verkopen’

Update Bewoners van flat waar vrouw werd mishandeld zijn indringers helemaal beu: ‘Ik overweeg te verhuizen’

TILBURG - Bewoners van de Beukenflat in Tilburg klagen al maanden tevergeefs bij WonenBreburg dat vreemden te makkelijk binnen kunnen komen. Dat gebeurde ook afgelopen zondag toen een man die niet in het complex woont een 21-jarige vrouw in haar woning mishandelde. De bewoners zijn geschokt.

22 september