Pauselijke onderscheiding voor Tiny van den Wittenboer

De onderscheiding moet via de bisschop van Den Bosch rechtstreeks worden aangevraagd bij het Vaticaan. Andere parochianen hebben naar Tiny voren geschoven. Meer dan 25 jaar is hij actief voor de kapel van de Heilige Eik, sinds 2004 is hij coördinator van de werkgroep Heilige Eik. Deze werkgroep houdt zich bezig met de kapel; openen en sluiten, zorg voor vele kaarsen, schoonhouden van de kapel. Ook bij bijzondere vieringen en herdenkingen en in de meimaand is Tiny vele uren in touw. Hij ontving een draagspeldje, een plakkaat en een oorkonde.