Pedicure Henriëtte is na vijftig jaar een half miljoen geknipte teennagels verder: ‘Het is voorbij gevlogen’

Hilvaren­beek drukt op pauzeknop voor regionaal wind- en zonnepar­ken BV

HILVARENBEEK - Hilvarenbeek doet voorlopig niet mee aan het bedrijf dat in de regio Hart van Brabant wind- en zonneparken wil opzetten. Het is nog geen definitief nee, maar het college van B en W drukt wel op de pauzestand. Daarmee is Hilvarenbeek een uitzondering.

23 november