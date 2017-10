Peter R. de Vries: Jarenlange vermissing Tilburger Hanno van Mil is een mysterie

Hanno van Mil verdwijnt op 12 april 2014 van de aardbodem. Hij trekt de deur van zijn eengezinswoning in Amersfoort achter zich dicht en vertrekt die ene zaterdagochtend naar een conferentie in Driebergen. Daar komt hij nooit aan.



,,Hoe kan dat?”, vraagt De Vries zich hardop af. ,,Die man ging naar zijn werk. Hij had een afspraak, er was niets aan de hand. Geen gedoe, geen problemen, geen schulden, geen ruzies. En die man komt niet op zijn werk aan, en is verdwenen. En blijft weg… Dan denk je bij jezelf: hoe kan dit? Wat een raadsel. Wat een mysterie. En dat wil je dan oplossen.”



Een vermissingzaak als die van Hanno van Mil die nooit wordt opgelost, is vooral voor de achterblijvers een nachtmerrie, zegt De Vries. ,,Het is vreselijk voor die mensen, ook na verloop van jaren. Hun verstand zegt: hij of zij leeft niet meer, die moet dood zijn. Maar er is nog altijd die halve procent twijfel of hoop dat er misschien toch nog iets anders aan de hand is. Bij alle zaken die ik gedaan heb speelde dat bij de achterblijvers. Die halve procent twijfel is funest voor ze.”