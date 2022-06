Pianoliefhebbers ontstemd, stationspiano omgegooid en ernstig beschadigd: ‘Ik schrok me rot’

De piano die sinds juni vorig jaar in de ontvangsthal van station Tilburg staat heeft een flinke optater gehad. Een deel van kast is afgebroken, het bovenblad is helemaal ontzet en toetsen zijn beschadigd. De ‘wachtverzachter’ werd, volgens ooggetuigen, een paar weken geleden door voetbalsupporters omgegooid.



Zo goed als het kan heeft Edward Meijer de piano weer hersteld zodat er voorlopig in ieder geval weer op gespeeld kan worden. ,,Ik dacht de schade uit wat kleinigheden zou bestaan, maar toen ik de piano zag schrok ik me rot.” Met speciale schroeven werd het muziekinstrument een jaar geleden dichtgemaakt zodat ‘ie hufterproof is. Dat is niet zaligmakend: ,,Als mensen kwaad willen is het niet te houden.”