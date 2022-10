Pieter Vreedeplein: als zelfs de V&D-parkeerplaats charmanter was...

Tilburg bemiddelt niet voor hindoetem­pel: ‘Ze moeten zelf naar huisves­ting zoeken’

TILBURG - Stichting Shree Ganesh heeft de gemeente Tilburg tevergeefs om hulp gevraagd bij haar zoektocht naar een gebedshuis voor de Hindoestaanse gemeenschap in de stad. Huisvesting is iets wat religieuze organisaties zelf moeten regelen, stelt het college. Shree Ganesh is teleurgesteld.

