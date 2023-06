Pittige start Willem II: KKD-seizoen start in Eindhoven, kraker in Groningen en derby tegen NAC volgen razendsnel

Speelsche­ma eerste speelronde Keuken Kampioen Divisie: Willem II begint met lastig duel, pikante derby in Den Bosch

De eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is bekend gemaakt. Willem II weet dat het in speelronde één op bezoek gaat bij FC Eindhoven. Verder staat er ook meteen een pikant duel op de rol voor FC Den Bosch en TOP Oss.