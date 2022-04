Plan na plan sneuvelde, maar monumentaal Ketelhuis krijgt eind dit jaar dan toch (echt) een andere invulling én uiterlijk

Naambord bij viaduct in Ber­kel-En­schot voor militair Tom Krist: ‘Hij was waar hij wilde zijn en hij deed wat hij wilde doen’

BERKEL-ENSCHOT - Corona zorgde voor uitstel, maar donderdag was in Berkel-Enschot dan toch de officiële ceremonie bij het Tom Krist-viaduct. ,,Hij was waar hij wilde zijn en hij deed wat hij wilde doen", sprak de vader van de militair die een zelfmoordaanslag in Afghanistan niet overleefde.

12:06