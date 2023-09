Politie doet onderzoek in panden in Roosendaal en Tilburg

Explosiege­vaar in Tilburg: lont van de Willem II-bom is weer aangesto­ken door ‘derbydrama’ tegen NAC

Er ligt een bom onder Willem II en uitgerekend NAC heeft de aansteker wederom bij het lont gehouden. De manier waarop de Tricolores zich in de gestaakte derby lieten afslachten door de aartsrivaal (0-3 na 54 minuten) heeft de boel in Tilburg weer volledig op scherp gezet. Op het veld, in de dug-out én in de bestuurskamer.