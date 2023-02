‘Politie had voortvluchtige Drunenaar niet op Nationale Opsporingslijst mogen zetten’

Hoorzit­ting over gaswinning Kaatsheu­vel verplaatst naar 13 februari

KAATSHEUVEL - Nog geen definitief uitsluitsel over het wel of niet verlengen van de gaswinning in Kaatsheuvel. Acht partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de verlenging, maar de hoorzitting bij het ministerie van Economische Zaken is uitgesteld.

