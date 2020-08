Politie lost waarschuwingsschoten na dreigende sfeer bij Tilburgs café

Sobere herdenking in Tilburg van 75 jaar bevrijding Nederlands-In­dië

15 augustus Met een sobere herdenking is vanochtend ook in Tilburg stilgestaan bij de 75ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Bij het Indië-monument in het Vrijheidspark in Tilburg werden bloemen gelegd. Indië-veteraan Leo den Boer (93) kreeg de Indische jasmijn opgespeld.