Politie onderzoekt schietpartij in Tilburg, vier lege hulzen gevonden

Buurtbewoners meldden rond 02.00 uur dat ze een fietser meerdere keren zagen schieten. De politie kwam met spoed naar de plaats van de melding en vond daar de lege hulzen. Onderzoek moet uitwijzen of de hulzen uit een voorwapen komen of dat het knalpatronen zijn.

Het is nog onduidelijk of iemand gewond is geraakt, meldt de politie. Agenten gingen in de omgeving nog op zoek naar de mogelijke dader, maar die was nergens te bekennen. De straat werd afgesloten en de hulzen werden veiliggesteld. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.