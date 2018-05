Politie pakt groots uit met verkeerde verdachte: foto blijkt van onschuldige man

VIDEO Frans van der Meer: 'ik ben kandidaat voor nachtburge­mees­ter Tilburg'

17:03 TILBURG - Frans van der Meer, zanger, poppenspeler, duizendpoot, uit Berkel-Enschot is kandidaat voor de post van nachtburgemeester van Tilburg. Deze taak is in het leven geroepen om nieuwe evenementen in het uitgaansleven van de stad te organiseren, maar de afgelopen twee jaar was er in de stad geen nachtburgemeester.