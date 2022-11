Politie vindt balletjespistool en speer bij controle van auto in Haaren

Voor opnames in Tilburgse studio's van Crip kun je een kaartje kopen

TILBURG - Ooit heette zijn muziekstudio Ochtendhond, die was op een zolder. Nu is Crip Theeuwes eigenaar van een groot gebouw met drie opnamestudio's, twee regiekamers én een opleiding voor muziekproducers. En daar is publiek ook welkom.

23 november