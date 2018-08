Politie zoekt doorgereden ooggetuigen dodelijk ongeluk A58

Wat vaststaat is dat er in totaal drie auto's bij het ongeluk betrokken waren. De politie is er inmiddels achter dat de bestuurder van een kampeerbusje van Volkswagen op de linkerrijstrook in botsing kwam met een voor hem rijdende Renault Clio. Die camperbestuurder kwam ook in aanraking met een voor hem rijdende Volvo. Hoe dit kon gebeuren, is nog een raadsel.