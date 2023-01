Politie zoekt veroorzaker van kettingbotsing in Tilburg

TILBURG - De politie is op zoek naar een auto die betrokken was bij een ongeluk op de Midden-Brabantweg, vlak voor de kruising met de Heikantlaan in Tilburg op zaterdagmiddag rond 16.45 uur. Drie auto’s waren betrokken bij het ongeval. De ravage aan twee auto’s is enorm, de derde auto is ervandoor gegaan.