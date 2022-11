Politiek verbaasd over rapport ‘Haghorst-contract’: ‘Waarom luister je niet naar de raad?’

Hilvaren­beek schrapt compensa­tie van 7 miljoen voor verhuizing Reyrink en Roozen van Hoppe: ‘te veel vraagte­kens’

HILVARENBEEK - De bedrijven Reyrink Groep en Roozen van Hoppe worden niet gecompenseerd als ze verhuizen naar een nieuw bedrijventerrein in Hilvarenbeek. Burgemeester en wethouders zetten een streep door de zeven miljoen euro die door het vorige college was toegezegd. Een onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat er ‘te veel vraagtekens zijn’ over de afspraken.

2 november