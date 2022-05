‘Privacy inwoners Tilburg onvoldoende beschermd door gemeente’

Tilburger (35) werkte bij afhaalchi­nees, maar spaarde twee ton. Dat gelooft justitie niet

BREDA\TILBURG – De politie vond dat een 35-jarige Tilburger in een nogal dure auto reed. Daarom doorzochten de speurneuzen de Mercedes C63, een kar die een ton kost voor een jonge tweedehands. Ze vonden er een bonnetje in van een bankkluis. Daar lag 250.000 euro in; netjes in envelopjes, met het bedrag erop geschreven.

20 mei