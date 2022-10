PRO wil nu al visie op buitengebied van Oisterwijk aanscherpen met buffers rondom natuur

Video Politie deelt beelden schietpar­tij op terras in Tilburg, schutter mogelijk in buitenland

TILBURG - De man die in juni dit jaar iemand beschoot op terras Ibiza in Tilburg, zit mogelijk in het buitenland. Dat meldt de politie maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant. In het item zijn ook herkenbare beelden, de naam en persoonsgegevens van de verdachte getoond.

10 oktober