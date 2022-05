Project van 4,2 miljoen euro; fietsers en salamanders door nieuwe tunnel onder N261

Van A naar B met Vincent van Gogh: met de nieuwe Tilburgse fietstaxi van Theo Smeele is dat mogelijk

TILBURG - Wie vaak in het centrum van Tilburg te vinden is heeft hem vast wel eens voorbij zien komen: Theo Smeele in zijn fietstaxi. De taxi's waren al een opvallende verschijning in de stad, maar een oppimp-beurt heeft ervoor gezorgd dat ze helemaal niet meer te missen zijn. ,,In 2022 gaan we voor een nieuwe look.”

30 mei