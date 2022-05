Protest tegen horeca- en recreatieplan aan de oostkant van Tilburg: ‘Verkwansel Moerenburg niet’

,,Het gaat toch niet zo zijn dat we ook de oostkant van Tilburg gaan verkwanselen, net als de westkant: zoals met Wijkevoort dreigt te gebeuren.” Dat hield Nanda Oudejans, toekomstig bewoner van wijk Armhoef en lid van de in de buurt gelegen (moes)tuinvereniging, de politieke partijen voor.



Die waren in de raadzaal bijeen om naar het protest van Werkgroep Waterdicht te luisteren. Onder die naam maakt een groep omwonenden bezwaar tegen het in hun ogen te grootschalige Waterproef-plan in landschapspark Moerenburg.



Waterproef wil neerstrijken op een deel van het terrein van de vroegere waterzuivering aan de Hoevensekanaaldijk dat aan de rand van Moerenburg ligt. Het gaat vooralsnog om horeca met 200 zitplaatsen buiten, een speeltuin en een sportmedische activiteiten. De initiatiefnemers verwachten 96.000 bezoekers per jaar. Er ligt een afspraak met waterschap De Dommel voor tien jaar gebruik van het terrein, maar er zal tussentijds wel gekeken worden of er verlengd kan worden.