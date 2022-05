PvdA Tilburg pleit voor een beschermde status voor het Leijpark

Het Wandelbos is al sinds 2003 een gemeentelijk monument, het Wilhelminapark kreeg in 2014 (samen met de Goirkestraat) een Rijksbeschermde status. Vreemd dus eigenlijk dat het Leijpark vooralsnog veel minder goed beschermd is, vindt Bea Mieris. ,,Het Leijpark is een van de meest belangrijke parken van Tilburg. Het kent een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten en voor veel Tilburgers is het een geliefde plek voor recreatie en educatie. Het park is ook nog eens is ontworpen door de bekende tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer.”