Raad verdeeld over fietsroute door Leijpark: ‘Wie laat hier ’s nachts zijn dochter fietsen?’

GOIRLE - In plaats van bij haar kroost in de nestkast, zit moederuil plots ín de kerk in Goirle. Met geen mogelijkheid wil de kerkuil naar buiten, tot ze dood in de biechtstoel ligt. Wat te doen met de drie donzige babyuilen?

28 oktober