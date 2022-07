Raadselachtige enveloppen vallen bij Westpoint in de bus: ‘Kijk je toch even gek van op’

Vooropgesteld, het is een ‘probleem’ van niks, zegt Westpoint-bewoner Theo Gelderblom. ,,Maar hier kijk je toch even gek van op.” Hij schuift de dikke envelop over tafel, de ongeadresseerde die hij – net als twee andere bewoners – recent in zijn brievenbus kreeg.



,,Wat meteen triggert is de lakzegel, de passer en de haakse hoek van de vrijmetselaarij.” Hij lacht: ,,En toen ik hem opende, dacht ik: even opletten dat het niet stuift.”



Het is geen poederbrief, wel ruikt de inhoud ietwat muffig, alsof het lang op zolder of in de kelder heeft gelegen. Het gaat om uit een boek gescheurde pagina’s over de bevrijding van Tilburg – oktober 1944 – met foto’s van tanks die door de straten rijden. Daarbij zitten nog pagina’s uit een misboekje met liturgische gebeden in het Latijns en Nederlands. ,,Het wekt de indruk van iemand die verward is, maar wel zulke lak in huis heeft.”