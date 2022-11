Radioactief isolatiemateriaal uit de jaren 50 gevonden bij Tilburgse club, geen gevaar volgens gemeente

TILBURG - In Gebouw 82 van de Spoorzone - waar de uitgaansclub Club Smederij is gevestigd - is radioactief materiaal aangetroffen. Het gaat om isolatiemateriaal dat vooral in de jaren 50 werd gebruikt. ‘Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie’, laat de gemeente weten.