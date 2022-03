Reacties Tilburgse partijen op verkiezingsavond: ‘Een complete aardverschuiving in de stad’

,,Tilburg kiest voor vrijzinnig, progressief, vooruitgang en ruimhartigheid”, is haar eerste analyse van de uitslag. ,,Daar mogen we blij om zijn. We doen er graag aan mee om daarin verder te gaan.” D66 is de eerst voor de hand liggende partner nu GroenLinks het voortouw bij de coalitiegesprekken heeft. ,,We zijn erg blij dat Tilburg deze koers heeft gekozen", zegt Smit die denkt dat er zeker sprake is van een Lahlah-effect.



VVD-aanvoerder Niels van Stappershoef feliciteert Esmah Lahlah (GroenLinks). ,,Ze verdient alle credits. Om eerlijk te zijn: ik had het niet zien aankomen.” Het resultaat voor zijn eigen partij valt hem wat tegen. ,,Onze campagne ging goed, de groep is enthousiast.” En nu? ,,We wachten af waar GroenLinks mee komt, we gaan graag aan tafel en zien wel waar het ons brengt. Ons past bescheidenheid, maar we willen absoluut weer graag besturen.”