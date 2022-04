Rebirth is na twee jaar de ‘hergeboorte’ van de dancefestivals

Eén van die DJ’s is de 15-jarige Tygo Ouwerkerk uit Amersfoort, beter bekend als DJ T-Go. Aan hem de mooie taak om het festival te openen in één van de zeven tenten op het terrein. ,,Het ging best goed”, zegt hij na afloop van ‘zijn’ uur. ,,Ik was vanochtend wel wat zenuwachtig, maar als je dan begint is dat snel weg.”

Het is zijn eerste optreden op een groot festival. Later dit seizoen draait hij nog op drie andere feesten. Maar hoe komt een 15-jarige terecht in de line-up van een groot hardstyle festival? Saillant detail: met zijn leeftijd zou hij als bezoeker niet eens naar binnen mogen. ,,Ik denk dat ze ergens iets van me gehoord en gezien hebben en dachten: die moeten we hebben.”

Volledig scherm De jonge DJ T-Go (15) op Rebirth. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Hij leerde op zijn zevende platen mixen van zijn vader Pieter die optreedt als DJ High Force en er vandaag natuurlijk bij is. ,,Trots? Wacht dacht je! Kippenvel had ik”, zegt zijn vader. ,,Dit is waar hij het voor doet, waar hij naar toe werkt. En ik vind het zo gaaf om te zien hoe hij helemaal los gaat en het publiek daar op te zien reageren.” Tygo zelf is er rustig onder. ,,Ik heb van te voren wel bedacht wat ik ga draaien. Ik heb een USB stick met daarop 10.000 nummers en daar bouw je dan een set uit op. Beetje rustig beginnen en op het eind zo uitkomen dat de DJ die na je komt, het goed over kan nemen.”

Een aardig bedrag

En niet onbelangrijk: hij verdient er een aardig bedrag mee. ,,Het verdient beter dan een krantenwijk, dat zeker!” Dan zal zijn droom wel zijn om net als andere DJ’s rijk en beroemd te worden? ,,Mijn carrière is geslaagd als ik straks na een optreden bij ID&T, de grootste organisator van hardstyle-feesten, mijn eigen ID&T jas heb met mijn naam erop geborduurd. Dan ben je echt een grote.”

Volledig scherm HAAREN - 20220409 - Pix4Profs / Jules van Iperen DJ T-GO OP REBIRTH De jonge DJ T-Go (14) op Rebirth © Pix4Profs / Jules van Iperen

Het optreden van DJ T-Go hebben Christian (30) en Tanja (31) uit het Duitse Köln gemist. Ze hadden het plan om in alle tenten te gaan kijken, maar ze hebben hun favoriete tent al gevonden, zegt Christian. Drie dagen verblijven ze op Rebirth: ,,We staan hier op de camping”, zegt Tanja. ,,We zouden eigenlijk twee jaar geleden gaan, net voor onze bruiloft. Dat ging toen niet door, dus halen we we nu de schade maar even goed in.”

Brabantse gemoedelijkheid

De twee vrienden Michael van der Net (24) en Dylan Rijver (25) uit Dordrecht zijn net binnen en leggen met een tosti en een biertje eerst een bodem. Van der Net is er al voor de derde keer. ,,De muziek is hier altijd goed, maar ik vind de sfeer ook heel tof. De Brabantse gemoedelijkheid: beetje relaxed, leuke mensen.” Toch had het had niet veel gescheeld of hij was er niet: ,,Ik had mijn ticket twee jaar geleden gekocht, maar toen ging het niet door. Ik was vervolgens helemaal vergeten dat ik tickets had, tot ik een paar weken terug een mail kreeg.”

Volledig scherm Rebirth © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Voor Patricia (32) en Marvin (39) uit Hellevoetsluis is het de eerste keer Rebirth en het bevalt meteen goed. Dat alles in tenten is met elke tent zijn eigen stijl is een goede keuze, zegt Patricia. ,,Dan maakt het weer ook niet uit.” Toch is er wel een nadeel, aldus Marvin. ,,Je moet statiegeld betalen voor je plastic bekertje. Ik snap het wel, maar nu sta je de hele tijd met een bekertje in je hand. Dat was vroeger niet, toen gooide je alles op de grond. Ook niet goed natuurlijk, dus mooi dat de jeugd er nu zo aan kan wennen.” Veel meer tijd hebben ze niet, want er moet gedanst worden zegt Marvin ,,Want dan hebben toch mooi een festivalletje gepakt voordat die corona-ellende weer begint!”