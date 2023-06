Rechter wijst bezwaren tegen laadpaal in Slotstraat in Tilburg af: ‘Behoefte aan extra oplaadcapaciteit in de buurt’

indebuurt.nl Paul is een van de pioniers van de graffiti­kunst in Tilburg: 'We regelden de eerste legale spuitplek van Tilburg'

Paul Watty (47) maakte de muurschildering van de struisvogels in de Karrestraat, een van de bekendste muurschilderingen van de stad. Maar ver daarvoor was hij al een bekende naam in de Tilburgse creatieve scene én een van de grondleggers van de Hall of Fame.