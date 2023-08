Rechter zet Tilburg voor het blok in strijd rond mestfabriek: ga je in gesprek over iets wat je überhaupt niet wilt?

Route langs bijzondere tuinen in de gemeente Oisterwijk: van moestuin tot kruiden­tuin

OISTERWIJK/MOERGESTEL - Een kruidentuin, een permatuin, een wilde tuin, een moestuin en dan is daar de tuin in ontwikkeling. Het B-Team in Oisterwijk houdt zaterdag 2 september de eerste open tuinen route in Oisterwijk. In totaal twaalf tuinen binnen de gemeentegrenzen zijn van 11 tot 16 uur te bezichtigen.