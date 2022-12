Reeshof krijgt er een nieuw wijkje bij: 61 woningen, levensloopbestendig en appartementen

TILBURG - Er is een nieuw wijkje in de maak aan de rand van de Reeshof, tussen winkelcentrum Heyhoef en het Reeshofbos. Van Wanrooij Projectontwikkeling wil 61 woningen bouwen op het terrein aan de Reeshofdijk.

Het project bestaat uit 24 levensloopbestendige woningen en zo’n 37 appartementen (60 tot 90 vierkante meter) en is gericht op oudere bewoners. De tweekappers zijn koopwoningen in de vrije sector, van de appartementen is ongeveer de helft koop. De andere helft valt deels in de sociale en deels in de middeldure huursector.

Van Wanrooij Projectontwikkeling krijgt van de gemeente groen licht om het initiatief uit te werken tot een definitief plan, inclusief inrichting voor de buitenruimte. Onderdeel van studie is waar de ontsluitingsweg naar de nieuwe woningen komt. Vooralsnog lijkt die via de Kortgenestraat te lopen, maar een route via de ‘nieuwe’ parkeerplaats achter winkelcentrum Heyhoef behoort volgens de ontwikkelaar nog tot de mogelijkheden.

Ontmoetingsruimte met terras

Burgemeester en wethouders zien in het bouwplan een kans om het woningaanbod voor ouderen in de Reeshof te vergroten. In het stadsdeel staan voornamelijk koopwoningen voor gezinnen in het middeldure segment. Er is weinig woningaanbod voor 70-plussers terwijl het aantal senioren in de toekomst fors stijgt.

De appartementen komen in een ‘toren’ van vijf en zes bouwlagen hoog aan de kant van de Reeshofdijk, met daarin een centrale ontmoetingsruimte met terras. Dat ziet de gemeente als een plus omdat er voor ouderen in de wijk, buiten het wijkcentrum Heyhoef, nauwelijks laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn terwijl daar wel behoefte aan is.

Parkeren vindt, met ruim tachtig plekken, plaats op het terrein. De woningen worden volgens de ontwikkelaar in het snelste scenario eind 2024 opgeleverd, ze gaan in de tweede helft van 2023 in de verkoop.