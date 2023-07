Regenbuien, maar soms ook zon in Tilburg vandaag

Marc van Rijswijk (55) was te lief om een rocklegen­de te zijn

TILBURG - De doorbraak in Japan? Hij grapte er eens over, maar waarschijnlijk was Marc van Rijswijk zich rotgeschrokken van alle aandacht. Hij was te bescheiden en zachtaardig, waar zijn muziek vuig en gruizig was. Marcs dood op zijn 55ste was niet onverwacht, wel onbegrijpelijk.