Ria ging ondanks Alzheimer van braaf naar lyrisch-abstract: expositie van Beeldkracht in Oisterwijk

180 Tilburgse musici en koorzan­gers halen in de Heuvelse kerk geld op voor Oekraïense vluchtelin­gen

TILBURG - De Torengroep Sint-Jozefkerk schaart zich in de rij aan initiatieven voor Oekraïne. Op zaterdag 2 april is in de kerk op de Heuvel een benefietconcert. In totaal doen 180 Tilburgse musici en koorzangers mee.

21 maart