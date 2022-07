Ria wandelt elke dag door 't Adje Padje. Dan is ze dicht bij haar overleden broer

't Adje Padje in Tilburg heeft niets met komiek Adje (Arijan van Bavel) van doen, de steeg in de wijk Theresia is vernoemd naar Ad Brouwers. Hij overleed in 2014. 53 was hij toen, veel te vroeg, vind zijn zus Ria (67). De twee woonden samen in het ouderlijk huis en zij zorgde voor hem. Ze mist haar broer elke dag. ,,Ad was verstandelijk beperkt, kon moeilijk praten en hoorde slecht. Wij begrepen elkaar met gebaren. Ik heb hem moeten afgeven, iedereen die me lief is, is weg.”